Tchad : plus de 280 cas de fistules obstétricales opérés à Abéché en 2021

Au cours de l’année 2021, le centre de prise en charge de la fistule obstétricale d’Abéché a opéré plus de 280 cas de fistules. L’information est donnée par le ministère de la Santé.

La première pierre de la réhabilitation du centre de prise en charge de la fistule obstétricale d’Abéché s’est tenue le 23 mai 2022. La pose a été faite par le secrétaire général de la province du Ouaddaï. En présence du secrétaire général adjoint du ministère de la Santé Publique Dr Mahamat Hamit Ahmat venu pour la circonstance.

A l’issue de cette cérémonie, les spécialistes de santé ont confié que, l’année dernière plus de 280 patientes ont été opérées de la fistule obstétricale. Ce qui, selon eux, qui constitue plus de 80% de cas de fistule de tout le Tchad.

La réhabilitation du centre de prise en charge de la fistule d’Abéché, construit en 2008 avec la construction d’un bloc opératoire autonome desservira toutes les provinces de l’Est, du centre et du nord du Tchad. Ce qui contribuera à désengorger celui du N’Djamena et améliorer la qualité de soins des femmes et filles victimes de la fistule obstétricale.

La fistule obstétricale est l’une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d’un accouchement. Il s’agit d’une perforation entre le vagin et la vessie et/ou le rectum, due à un travail prolongé et qui se produit en l’absence de soins obstétricaux rapides et de qualité.