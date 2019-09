Tchad : plus de 200 tchadiens seront opérés des yeux

Une campagne ophtalmologie est lancée le 02 septembre, dans le cadre d’une relation bilatérale entre le Tchad et la République Populaire de Chine.

Ils sont plus de 200 tchadiens qui seront opérés de la cataracte. C’est dans le cadre d’une relation bilatérale entre le Tchad et la Chine, que cette campagne ophtalmologie a été lancée. Le budget total de la campagne avoisine 100.000.000 FCFA. Ces les patients souffrants des maladies vitrées rétiennes seront soignés gratuitement par plus d’une dizaine d’ophtalmologues chinois qui ont fait le déplacement.

« La coopération sino-tchadienne date des années d’indépendance du Tchad. Elle s’est traduite très tôt sur le plan sanitaire par la mise à disposition du pays des missions médicales chinoises », d’après un communiqué du Pr Mahamoud Youssouf Khayal, ministre tchadien de la Santé publique.