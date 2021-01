Tchad : plus de 200 jeunes formés sur les techniques entrepreneuriales à Moundou

Plus de 200 jeunes, recensés dans les quatre départements de la province du Logone occidental bénéficient d’une formation de deux jours sur les techniques d’entrepreneuriat à Moundou, chef-lieu de la circonscription

Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet : « mon quartier, mon engagement », de la Fondation grand Cœur. Il a été lancé en 2020 et offre une série de formations aux jeunes et aux femmes dans l’ensemble du pays. Le thème retenu par les organisateurs est : « entreprendre à partir de zéro franc ». A l’issue de cette session les bénéficiaires doivent être capables de trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés dans leurs milieux de vie respectifs.

Le point focal de la Fondation Grand Cœur au Logone Occidental, Abakar Bétel invite ces jeunes à être assidus et à saisir l’opportunité afin d’affirmer leurs idées de projets respectifs. L’entreprenariat, l’auto emploi et les activités génératrices de revenus sont donc des alternatives crédibles au chômage et à l’insécurité, note-t-il. Il est rassuré que chaque bénéficiaire sera à mesure de monter un projet après cette formation.

Le délégué à la Jeunesse du Logone Occidental, Larweï Eugénie, ajoute que : « ce projet a pour objectif d’inculquer aux jeunes et aux femmes, la culture entrepreneuriale afin de les inciter à trouver des solutions innovantes aux problèmes sociaux auxquels ils font face dans leur communauté. »