Tchad : plus de 2 500 candidats composent l’examen de certification des diplômes de santé

Les étudiants des écoles privées et publiques de santé ont composé samedi le 06 avril, l’examen national de certification des diplômes professionnels des agents sociaux et sanitaires. Cet examen est une innovation du ministère en charge de la santé depuis quelques années.

Ils sont plus de 2 600 candidats qui ont composé, le 06 avril, l’examen national de certification des diplômes professionnels des agents sociaux et sanitaires sur toute l’étendue du territoire national. Ce sont les infirmiers d’Etat, les agents techniques de la santé et autres travailleuses et travailleurs sociaux qui composent cet examen.

Sarh, Biltine, Moundou, Abéché et N’Djamena sont entre autres les cinq centres où l’examen se déroule. A N’Djamena, c’est le secrétaire d’Etat à la Santé publique, Mahamat Nour Wadak, qui a lancé les épreuves. Selon lui, le choix de ces centres consiste à faire preuve de la transparence. « C’est un concours est un passage obligé pour tous les étudiants des écoles de la santé du pays, s’ils veulent avoir des diplômes digne de ce nom », déclare Nediguim Issaka Abdel, coordinateur national des écoles de santé au Tchad. En plus de valoriser les diplômes, l’examen national de certification des diplômes professionnels des agents sociaux et sanitaires donne enfin une certaine crédibilité aux écoles privées de santé qui ne cessent d’être décriées par rapport à la qualité de leur formation.