Tchad : plus de 12 milliards de FCFA pour construire un centre de lutte contre le cancer

Le Tchad bénéficie d’un montant de 12,3 milliards de Fcfa pour bâtir un Centre spécialisé dans la lutte contre le cancer. C’est un prêt du Fonds Koweitien pour le développement économique arabe

L’ambassadeur Extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de l’Etat du Koweit, Mme Albatoul Zakaria a signé lundi dernier avec le Fonds Koweitien pour le développement économique arabe un accord de prêt. Lequel permettra de construire et d’équiper au Tchad, un centre spécialisé dans le traitement et la lutte contre le cancer.

Le montant du prêt s’élève à 7 millions de dinars, soit 12,3 milliards de Fcfa. C’est le premier accord signé entre les deux parties en cette nouvelle année. D’après les termes, l’argent peut être remboursé sur une période de 20 ans. Les travaux de construction qui s’étendront sur trois ans, pourront démarrer cette année.

Rappelons que c’est le huitième prêt que l’Etat du Koweït accorde au Tchad.