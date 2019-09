Tchad : plus de 1 000 enseignants des sciences en recyclages

Pour l’année académique 2019-2020, le gouvernement tchadien entend booster les séries scientifiques.

Ils sont plus de 1000 enseignants des filières scientifiques en atelier de recyclage. Cet atelier s’inscrit dans la politique du gouvernement, qui voudrait valoriser les filières scientifiques.

Un souci qui découle d’un constat selon lequel, il y a un déficit des scientifiques et techniciens dans le pays. Pour pallier à ce problème, certaines dispositions ont été prises par le gouvernement. Notamment la création de quatre lycées scientifiques pilotes à N’Djamena en 2016 puis 20 sur l’étendue du territoire national en 2018. 1 436 enseignants des mathématiques, science de la vie et de la terre (SVT) et physique-chimie ont été recrutés.

« Ces professeurs auront un contrat de deux ans avec le gouvernement, pour booster l’enseignement des sciences », affirme Aboubakar Assidick Tchoroma, ministre en charge de l’Education nationale.

Au terme de ce recrutement, un atelier de formation rapide en pédagogie et en gestion et organisation de classe a été mis sur pieds ce lundi, 17 septembre 2019. Après cette formation intense, ils seront affectés sur le terrain pour l’exercice de leur fonction.