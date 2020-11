Dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, l’Union européenne et le Tchad ont paraphé Une convention de financement de 34 millions et demi FCFA le 19 novembre 2020

L’ONG ‘’voix de la femme’’ va démarrer du 25 novembre au 10 décembre 2020 la 3ème édition de sa caravane dénommée : « Campagne 16 jours d’activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes ». C’est dans cette optique que le contrat pour la mise en œuvre du projet a été signé avec l’UE.

explique la coordinatrice de l’ONG ‘’Voix de la femme’’, Amina Tidjani Yaya fait savoir que cette convention de financement permettra de mobiliser toutes les énergies et les volontés en vue d’organiser la campagne 16 jours et de mobiliser une participation massive des citoyens pour sensibiliser sur les violences basées sur le genre. « La spécificité de cette édition est qu’outre les 10 arrondissements de la ville de N’Djaména, elle s’étendra dans les provinces du Mandoul et Lac, qui sont considérées comme les nids des VBG », ajoute-t-elle.

Le premier conseiller de l’Union européenne, Zissimos Vergos, explique que « L’activisme contre les VGB n’est plus une affaire de femme, les hommes sont expressément appelés à s’engager pour lutter contre ces pratiques, ils sont les premiers acteurs du changement dans ce domaine », note-t-il.

La campagne s’attèlera entre autre à la vulgarisation des instruments juridiques auprès des chefs traditionnels et religieux, à animer des conférences débats, à produire et diffuser des émissions radios télévisées, à aller à la rencontre des autres organisations féminines pour débattre de la question du genre, etc. dans les zones ciblées.

l’ONG ‘’Voix de la femme’’ précise qu’elle œuvre depuis 3 ans pour faire connaitre l’importance et l’intérêt de la campagne dénommée « 16 jours d’activisme ». Elle sensibilise la gente féminine sur les violences qu’elles subissent.