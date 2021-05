Tchad : phase II du Symposium national de la jeunesse sur la paix

Le Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT) organise un Symposium national sur la paix, du 27 au 28 mai 2021. Autour d’une table ronde, les jeunes tchadiens devront débattre sans gènes de leur avenir

Plus de 300 jeunes venus des quatre coins du pays participent au Symposium national de la jeunesse sur la paix à N’Djamena. L’évènement est organisé par le projet la Voix des jeunes du Sahel phase II. Le symposium est placé sous le thème : « la valorisation des bonnes pratiques et partage d’expériences ». C’est pour la première fois, que le symposium se tient au Tchad, fait savoir le porte-parole du CNJT, Asdjim Bendoum

Ces travaux sont organisés dans le but de, valoriser l’intégration de la jeunesse au processus de prise de décisions politiques et socio-économiques au niveau local, national, régional et international.

Le président du (CNJT), Abakar Alamine Dangaya note laisse entendre que : « la jeunesse tchadienne souffre d’un mal qu’on appelle le chômage. Mais je pense honnêtement que si le gouvernement est capable de trouver des solutions à des situations, il peut également trouver des solutions adoptées au chômage des jeunes dans notre pays. Ce n’est qu’une question de volonté ». Cette rencontre sera un lieu d’échange et de partage pour la jeunesse tchadienne, s’est-il réjoui.

Il pense que la jeunesse tchadienne doit prendre ses responsabilités par la voie du dialogue : « La question de la paix est fondamentale et d’actualité pour le Tchad, car nous sommes dans un climat de tension. Les jeunes sont appelés à s’asseoir autour d’une table pour en débattre»

A l’issue du symposium, des recommandations et des résolutions seront présentées.