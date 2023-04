Tchad : perturbation d’internet, le ministre des Télécommunications convoque les opérateurs

Le patron des Télécommunications et de l’Economie Numérique a rencontré les responsables de Moov Africa et de Airtel Tchad le lundi 24 avril 2023.

Suite à la perturbation du réseau internet le dimanche 23 avril 2023, le ministre des Télécommunications et de l’Economie numérique, Mahamat Allahou Taher a rencontré les opérateurs des deux compagnies de téléphonie. Il a invité les responsables de Moov Africa et de Airtel Tchad à prendre des dispositions nécessaires afin d’éviter des éventuelles perturbations du réseau internet et surtout avec la situation sécuritaire qui prévaut au Soudan voisin.

Le réseau internet a été perturbé pendant plusieurs heures le 23 avril 2023. Dans ce qui s’apparente comme une communication de crise, l’ARCEP a déclaré pannes techniques sur les deux liaisons. « En journée les internautes auraient constaté le dysfonctionnement de l’Internet. Cela est dû à des pannes techniques sur les deux liaisons notamment la liaison Adré-N’Djaména et celle du Kousserie-N’Djaména. Les techniciens sont à pied d’œuvre pour remédier le plus rapidement à ce dysfonctionnement », a indiqué l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), à travers un communiqué.

Les internautes ne sont pas satisfaits de cette explication et entendent se faire entendre par tous les moyens.