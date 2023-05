Tchad : pénurie du carburant, le PDR demande de fermer les marchés

Suite à la pénurie du carburant qui sévit actuellement, le parti des Démocrates pour le renouveau (PDR), appelle à une grève sèche de trois jours.

Le président du PDR, a publié un communiqué relatif à la crise de carburant qui dure depuis un mois. « Nous demandons aux commerçants de cesser d’ouvrir les marchés, aux taximen, chauffeurs de bus et clandomen de cesser leurs activités pendant trois jours à compter du lundi 08 Mai 2023. », lance Izadine Ahmat Tidjani.

Cet appel à la grève, poursuit le leader du PDR, fait suite à la crise incessante de rareté du carburant, le manque d’électricité et le manque du gaz, ayant conduit à : « l’appel d’une grève sèche de deux à trois jours sur l’étendue du territoire national. »

Il appelle tous les tchadiens à : « un soutien de taille. »

« En effet, cette grève sèche, vise à mettre fin à la crise sociale ambiante, conçue par le pouvoir clanique et le Gouvernement faillible. Cette grève vise aussi à rappeler aux gouvernants de prendre leurs responsabilités, et apporter des réponses de taille le plus vite possible aux situations lamentables que traverse le peuple tchadien. »