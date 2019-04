Tchad : Patricia Nguémta élue Miss Tchad 2019

L’élection Top Model Tchad s’est déroulée le samedi 06 avril lors d’une cérémonie qui a réuni de nombreuses personnes au Selesao. La jeune femme qui a séduit le jury cette année est Patricia Nguémta.

Devenue une valeur sûre dans la détection de nouveaux talents du mannequinat tchadien, le concours Top Model Tchad a tenu ses promesses ce samedi. Une soirée organisée au Selesao à laquelle était présents, le gratin de la culture tchadienne mais surtout la Miss Tchad 2019, la Top Model Tchad 2018 et la Miss green Cemac 2019, invitée d’honneur.

Le représentant du ministre en charge de la Culture n’a d’ailleurs pas manqué de le mentionner : « Top model Tchad est devenu le plus grand rendez-vous entre le mannequinat, l’art musical et les acteurs de la scène culturelle du Tchad. » Il a ajouté que ce concours est un véritable accélérateur de carrière puisqu’il a propulsé au rang de mannequin international de nombreuses jeunes femmes tel que Brigitte Tchanagué et Pulcherie Koibla.

Quatorze jeunes femmes ont candidaté pour cette 7e édition placée sous le thème « Mode et écologie ». Au cours de cette soirée et au fil des sorties des candidates, le jury et le public ont pu juger, l’élégance, l’allure et l’expression du visage qui sont entre autres les critères de sélection de ce concours de mannequinat. Ils ont également pu apprécier les défilés de jeunes talent du stylisme africain notamment Aroni couture.

La gagnante de cette 7e édition de Top model Tchad sera directement qualifiée pour le concours de Miss green Cemac. Ainsi, celle qui a retenu toutes les attentions notamment celle du jury présidé par Brigitte Tchanagué lors de cette cérémonie, a été Patricia Nguémta. La deuxième et la troisième marche du podium, sont respectivement attribuées par le jury à Leaticia Yamta et Cynthia Madjiré.

« J’ai été surprise et émue en même temps parce que parmi toutes ces filles c’est moi que le public et le jury ont jugé digne d’être la top Model 2019. Je tiens de tout cœur à remercier tout le monde et à encourager les candidates malheureuses », a déclaré Patricia Nguémta.

La soirée de Top model Tchad a été teintée de quelques prestations musicales et surtout celle de l’artiste invité, la signature de Big Dream, KO-C. La révélation de la musique urbaine camerounaise est venue clore la soirée juste avant l’annonce des résultats du concours Top model Tchad.