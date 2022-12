Tchad : passation de charges au secrétariat général du ministère des Affaires étrangères

Les nouveaux secrétaires généraux du ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l’étranger et de la Coopération internationale ont officiellement pris fonction.

La salle de réunion du ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l’étranger et de la Coopération internationale a abrité, ce mardi 13 décembre, la cérémonie de passation de charges entre monsieur Beounngar David Doudjim, secrétaire général entrant du ministère des Affaires étrangères et madame Sanda Ildjima Badda Mallot, sg sortante et entre monsieur MAHAMAT Issa Zakaria, SGA entrant et monsieur Daouya Mbaraouna sga sortant.

La cérémonie a été présidée par la secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Mme Isabelle Housna Kassire, en présence des cadres et personnel du département.

« C’est au pied du mur qu’on connaît le maçon », lança d’emblée la secrétaire d’Etat Mme Isabelle Housna Kassiré s’adressant au nouveau SG qui a promis mettre toute son expertise pour le rayonnement du ministère. Mme la secrétaire d’Etat a ensuite souhaité bon vent aux SG sortants, qui ont tout donné pour la bonne marche du département.