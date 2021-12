Tchad : ouverture du 1er Salon international des investissements et porteurs des projets

Le premier Salon International des Investissements et Porteurs des projets se déroule du 16 au 19 décembre 2021. Le lancement a eu lieu au Palais du 15 janvier à N’Djamena.

L’évènement est placé sous le thème : « le défi des financements et des investissements face aux crises sanitaires et sécuritaires dans la sous-région ». C’est une initiative de Chad Partners à travers la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Tchad en partenariat avec l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations.

Pendant trois jours, les porteurs de projets, investisseurs et chefs d’entreprises vont échanger autour de plusieurs thématiques sur la relance économique du Tchad et de la sous-région ainsi que l’amélioration des conditions des jeunes entrepreneurs. Une trentaine d’entreprises y sont représentés.

A l’ouverture, le Directeur Général de l’ANIE, Nassour Mahamat Delio et ses collaborateurs ont fait le tour des stands. Chaque exposant a présenté brièvement l’entité qu’il représente ainsi que les produits et services.