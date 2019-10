Tchad : octobre, mois missionnaire pour l’Eglise catholique

Chez les catholiques, le mois d’octobre est considéré comme mois missionnaire. Cette célébration est particulière cette année, parce que le Pape François déclare octobre, mois missionnaire extraordinaire.

En ce mois d’octobre, l’Eglise famille de Dieu du Tchad s’associe à celle du monde pour célébrer l’évènement. « Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le monde », c’est le thème qui a été choisi pour la célébration.

Plusieurs activités sont organisées par les fidèles en ce mois missionnaire extraordinaire. En dehors des célébrations dans d’autres diocèses, la communauté Saint François de Gassi de la paroisse Sainte Félicités et Perpétue d’Atrone II de l’archidiocèse de N’Djaména a organisé le 6 octobre dernier, des manifestations marquant ce mois missionnaire.

Livrets, T-shirt, casquettes, autocollants, agenda missionnaire…sont autant de gadgets qui ont été confectionnés par la direction nationale des Œuvres Pontificales Missionnaires au Tchad (OPM).

D’après la direction nationale des Œuvres Pontificales Missionnaires au Tchad (OPM), l’objectif premier visé à travers ce mois spécial est d’amener chaque chrétien à dire sa mission en peu de mots. « A travers un système question réponse-question, chacun peut dire sa mission et en même temps demander à l’autre ce qui est de sa mission. Par exemple Ma mission, c’est annoncer Jésus Christ. Et Toi ? Ma mission, c’est donner à manger aux pauvres. Et toi ? Ma mission, c’est dire la vérité. Et toi ? Ma mission, c’est les Œuvres Pontificales Missionnaires au Tchad. Et toi ? Ainsi de suite », a déclaré l’Abbé Barthélémy Kikina Vang-Tou, directeur National des OPM-Tchad.

Le second objectif selon toujours les OPM, c’est celui de booster les quêtes missionnaires. « La mission de l’Eglise dans sa dimension locale et universelle a pour protagoniste numéro Un l’Esprit Saint dispensateur des charismes, ensuite vient les chrétiens dans l’exercice de leurs différentes vocations et n’oublions surtout pas les moyens financiers et matériels qui ne sont pas négligeables dans le déploiement de cette mission », a écrit le directeur national des OPM-Tchad.