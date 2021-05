Tchad : N’Djamena s’engage à combattre les inondations cette année

Les autorités communales de N’Djamena sont à pied d’œuvre pour éviter les inondations cette année. Une réunion a été organisée à cet effet le 11 mai 2021 dans la capitale

Le Tchad s’achemine de près vers la saison pluvieuse. Certaines villes à l’instar de N’Djamena ont d’ailleurs déjà été frappées par les premières pluies. Dans le souci d’éviter d’être confronté à des situations désastreuses qu’engendrent les eaux de pluies, l’AFD a aidé la commune de N’Djamena à financer la mise sur pied d’un projet de remise à niveau des infrastructures de drainage d’eau dans des quartiers Nord

La déclaration de lancement des travaux a eu lieu en présence du ministre tchadien des Affaires foncières, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme, de l’ambassadeur de France au Tchad et des responsables de la ville. Les autorités ont assuré que les conséquences seront amorties cette année.

Pour rappel, l’année dernière, les inondations ont causé d’énormes dégats humains et matériels dans la ville de N’Djamena. Plusieurs familles ont fait des navettes entre établissements scolaires et des recasements provisoires. Ces victimes ont été confrontées à des conditions de vie et d’hygiène déplorables. Plusieurs autres sont passées de vie à trépas et de nombreux malades enregistrés

Si le mécanisme en cours est bien implanté, certains quartiers de N’Djamena souffriraient moins des conséquences des inondations.