Tchad : N’Djamena s’apprête à affronter les inondations

Le comité stratégique de gestion et de prévention des inondations s’est réuni le 07 juin 2023, pour chercher des solutions en vue de contrecarrer la crise cette année à N’Djamena.

Depuis quelques années, la ville de N’Djamena enregistre de nombreuses pertes humaines et matérielles du fait des inondations dues aux eaux des pluies. Pour faire face à cela, le ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mahamat Assileck Halata, des et des experts s’organisent pour éviter que le phénomène sévisse cette année.

Ainsi, la réunion préparatoire du 7 juin vise à faire des projections, en corrigeant les erreurs du passé. « Il s’agit de circonscrire et de s’appuyer sur l’expérience de l’année dernière, recenser les différents problèmes dans chaque arrondissement », indique le ministre.

Mahamat Assileck Halata souligne que, ces rencontres dont le prochain est prévue le 14 juin, sont organisées pour chercher à trouver les zones d’inondations, et cibler ou étaient placés les déplacés des catastrophes. Il prévient que, d’après la météo, la pluviométrie sera catastrophique cette année, avec un excédent de pluie. « Les eaux de pluie pourraient déborder des deux fleuves, Chari et Logone. »

Il est primordial d’identifier, en se basant sur l’expérience de l’année précédente, tous les problèmes rencontrés dans chaque arrondissement des dix arrondissements de la ville de N’Djaména, là où des inondations et des déplacements de population ont eu lieu, afin d’agir de manière ciblée grâce à l’aide du génie militaire tchadien, qui sera cette fois-ci soutenu par les forces françaises au Sahel.