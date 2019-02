Tchad : N’Djamena prépare le premier Salon africain de l’agriculture

Le tout premier Salon africain de l’agriculture (Safagri) se tiendra à N’Djamena, du 12 au 15 Mars prochain.

La ministre en charge du secteur a fait une communication au cours du conseil des ministres tenu le 21 février 2019. Celle-ci est relative à l’organisation de la première édition du Salon Africain de l’Agriculture (SAFAGRI).

En effet, ce salon sera organisé en marge de la 54ème session ordinaire du Conseil des ministres du CILSS. Ainsi, il réunira près de 40 pays et 250 experts et professionnels. Ces derniers débattront de la transformation des chaînes des valeurs agricoles en Afrique face aux défis économiques, climatiques et sécuritaires.