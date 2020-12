Le Tchad abritera en mars 2021, le Forum mondial du tourisme. Un mémorandum d’entente entre l’Institut du Forum Mondial du Tourisme et le Tchad a été signé le 7 décembre 2020 à cet effet

En signant ce mémorandum à Istanbul, capitale de la Turquie, le Tchad s’engage officiellement à abriter le Forum mondial du Tourisme. L’institut du Forum mondial a annoncé qu’il compte investir un milliard de dollars pour booster le secteur touristique au Tchad. La déclaration a été faite en présence du ministre du développement touristique, de la culture et de l’artisanat, Patalet Geo, chef de la délégation tchadienne en Turquie et du coordonnatur de l’Office national de la promotion du tourisme, de l’artisanat et des arts, Abakar Rozzi Teguil

Le Forum mondial du tourisme est un évènement qui draine de nombreuses personnalités et investisseurs vers le pays organisateur. Il permet de générer les recettes des hôtels, des restaurants, des transports internes, la réduction du chômage et l’entrée des devises entre autres. Le président de l’Institut du Forum mondial du tourisme, Bagci Bulut promet accompagner le Tchad dans son développement de l’industrie touristique : « Nous marquerons le tourisme au Tchad et veillerons à ce que les revenus du pays dans cette région augmente de façon exponentielle », déclare-t-il.

Actuellement à 100 milles, il compte faire passer le nombre de touristes à 4 millions dans 5 ans. Bagci Bulut annonce l’arrivée de 1000 participants du domaine du tourisme et des investissements touristiques au Tchad dans les prochains jours. Les zones retenues sont N’Djamena la capitale et Amdjarass dans l’Ennedi Est.