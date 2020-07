Tchad-mort par noyade: 4 jeunes filles perdent la vie en essayant de travers le fleuve Chari à bord d’une pirogue

L’incident s’est produit dans cette matinée de mardi 14 juillet. Une pirogue transportant 12 vendeuses de maniocs a chaviré dans les eaux du Chari, 4 d’entres elles sont mortes sur le coup, 3 en ont survécu, les recherches se poursuivent pour retrouver les 5 autres

Ce matin, à bord d’une pirogue, 12 filles, des vendeuses de manioc ont été victimes de noyades. Le drame s’est produit dans la commune du 7ème arrondissement. Sur les douze, il y’a trois survivantes dont deux dans un état critique. 4 corps ont été retirés des eaux. Les pécheurs et les autorités municipales sont à pieds dans les recherches d’œuvre pour retrouver les autres.

L’une des rescapées a eu la force et le courage de témoigner. Elle explique qu’elle a essayé de convaincre sans cesse le piroguier de faire deux vagues de six. Mais celui-ci aurait refusé sous prétexte qu’il connait sa pirogue. Elle a la capacité d’embarquer 12 personnes. N’ayant de choix les 12 commerçantes ont embarqué. C’est alors qu’arrivé au milieu du fleuve, la barque a commencé par recueillir de l’eau, se noyer et ensuite elle a chaviré au milieu du cours d’eau.

« Je me suis battue pour sortir, mais mes camarades étaient toutes sous l’eau », témoigne la survivante. Elle regrette qu’au lieu chercher à sauver les filles, le piroguier a plutôt voulu protéger sa pirogue. Ce sont d’autres piroguiers qui sont venus au secours et ont pu sortir les dépouilles des eaux, confie-t-elle. Celles dont le diagnostic vital était avancé ont été d’urgence conduites à l’hôpital.