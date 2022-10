Tchad : « Mon rêve est de bâtir une démocratie ouverte », Saleh Kebzabo

Nommé Premier ministre du gouvernement d’union national le 12 octobre 2022, Saleh Kebzabo entend faire appel aux compétences de tous les Tchadiens, sans aucune exception pour mener sa mission.

L’ancien journaliste reconverti en politique Saleh Kebzabo, souhaite bâtir bâtir une démocratie ouverte où il fait bon vivre pour tous les Tchadiens. Le nouveau Premier ministre de transition, l’a fait savoir ce 13 octobre 2022. Le président de l’Union national pour la démocratie et le renouveau (UNDR) revèle qu’il est conscient de la responsabilité que cette mission incombe.

« Je mesure avec lucidité la responsabilité qui m’incombe de conduire le nouveau gouvernement d’union nationale. Un gouvernement de transition n’est pas un gouvernement ordinaire. La mission de notre gouvernement est spécifique et elle consistera à mener notre pays vers les premières élections libres et transparentes de son histoire politique. », Déclare-t-il.

Pour n’avoir pas eu la chance de briguer la magistrature suprême après trois décennies d’opposition, Saleh Kebzabo entend mettre son service pour le besoin de la cause. Le nouveeau chef du gouvernement entend mettre à profit cette opportunité : «Je me suis battu pendant plus de 25 ans pour des élections libres et transparentes. J’en ai l’opportunité aujourd’hui et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que le Tchad soit enfin un Etat exemplaire sur les questions de paix et de démocratie. »

Le rêve Kebzabo est de : « bâtir une démocratie ouverte où il fait bon vivre pour tous les Tchadiens. Pour y parvenir, mon gouvernement fera appel aux compétences de tous les Tchadiens, sans aucune exception, qui souhaitent contribuer à cette œuvre exaltante. C’est dans une convergence des intelligences de tous les fils et filles du Tchad que nous pourrons ensemble relever ce défi commun. »

Son parcours

Dans l’exercice du journalisme, Saleh Kebzabo a travaillé dans plusieurs rédactions au Tchad et à l’extérieur. L’homme de 75 ans a également occupé plusieurs postes de responsabilités. Entre autres, Rédacteur en chef de Jeune afrique, fondateur et premier directeur de publication du journal N’Djamena Hebdo. Et directeur général de l’Agence tchadienne de presse et d’édition.

Vie politique

Investi par le parti politique UNDR, Saleh Kebzabo a 4 fais participé à l’élection présidentielle au Tchad. Pour sa première participation en 1996, il vient en troisième position sur 16 candidats. Il devient ensuite député de la circonscription du Lac Léré, jusqu’à la dissolution du parlement en avril 2021. Conséquence de la mort de l’ancien président Idriss Deby Itno et la prise de pouvoir par la junte.

Saleh Kebzabo a tour à tour été, ministre des Affaires étrangères, ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, ministre des mines, ministre du Pétrole et ministre de l’agriculture.

Tchad : Saleh Kebzabo nommé Premier ministre de transition