Tchad : mois du livre, trois prix ont été remis aux acteurs de la culture

La 4ème édition du « Mois du livre et de la lecture » a été lancée le 2 novembre 2020 par le ministre du Développement touristique, de la culture et de l’Artisanat Patalet Geo à la Maison des patrimoines culturels du Tchad

Placé sous le thème : « la lecture, clé du développement » l’édition 2020 du « Mois du Livre et de la lecture » a ouvert ses portes à la Maison des patrimoines. Le ministre de tutelle, Patalel Geo rappelle que cette initiative, née depuis 2017, est l’occasion de « sensibiliser les tchadiens et les amener à une prise de conscience collective et individuelle sur les vertus de la lecture ». « Car un peuple qui ne lit pas est un peuple qui s’abrutit et s’enfonce dans l’abîme », déclare-t-il.

Pour faire honneur aux lauréats des grands prix littéraire du Tchad, le ministre de la culture souhaite que quatre établissements scolaires de N’Djamena portent leurs noms. Il s’agit entre autres de Noel Netonon N’Djekery, Koulsy Lamko, Zakaria Fadoul Kitir et le vainqueur du mois de la lecture. Il compte également créer des centres de lecture et d’Animation culturelle (CLAC).

Les trois prix littéraires ont été remis aux lauréats suivants :

Dr Ali Abderamane Haggar, grand prix littéraire du Tchad, « Plume d’or 2020 » ;



Renaud Dinguemnaial, « prix jeune talent 2020 » ;

Clarisse Remadje Nomaye

Le ministre du Développement touristique, de la culture et de l’Artisanat Patalet Geo, annoncé la création de la bibliothèque nationale, la création des centres de Lectures et d’Animation Culturelle (CLAC) suivi de leur extension. Il sera également lancé le projet de construction d’un complexe culturel de haut standing dans chacune des 23 provinces du Pays.