Un numéro vert sera créé pour dénoncer les abus des forces de maintien de l’ordre. L’instruction a été donnée le 18 octobre 2021, par le président du Conseil militaire de transition.

Le Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, le Général de Corps d’ArméeMahamat Idriss Deby Itno, a effectué ce matin, une visite à la Direction Générale de la police Nationale (DGPN). Il est allé scruter de près, les problèmes que rencontre la Police Nationale dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. A l’issue de la visite, le Chef de l’Etat a annoncé l’ouverture dans les jours à venir d’une ligne verte par le Conseil Militaire de Transition pour permettre à tous les citoyens de dénoncer les abus policiers..

Cette toute première visite dans les services publics, le Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, le Général de Corps d’ArméeMahamat Idriss Deby Itno l’a consacrée au quartier Général de la Police Nationale. Le jour et l’heure choisis ne sont pas fortuits. Ce lundi 18 octobre, est un jour férié au Tchad. Mais, à la Police Nationale on ne connaît pas de dimanches moins encore, de jours fériés. La sécurité des personnes et de leurs biens exige de ceux qui ont choisi d’exercer ce métier un don de soi. C‘est donc habillé de son treillis militaire et son bâton de commandement en main, que le Général de Corps d’Armée Mahamat Idriss Deby Itno a débarqué à la Direction générale de la Police nationale à 10h précises. Après un long échange avec le Ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Général Souleyman Abakar Adam et le Directeur Général de la Police nationale, Général Ousmane Bassy Lougma, en présence de ses proches collaborateurs, que le Chef de l’Etat est allé à la rencontre de différents Directeurs techniques et commandants des unités spéciales de la Police Nationale.

Face aux responsables de la police nationale, en présence de leur ministre de tutelle, le Président du Conseil Militaire de Transition, le Général de Corps d’ArméeMahamat Idriss Deby Itno, a déclaré, je cite :« la Police joue pleinement son rôle. Bravo et félicitations », fin de citation. Ces félicitations sont suivies également des instructions fermes. « Au sein de ce corps, il y a des brebis galeuses qui arnaquent la population. Elles doivent être démasquées et punies sévèrement », martèle le Chef de l’Etat. Dorénavant un numéro vert sera mis en place par le Conseil Militaire de Transition pour permettre aux citoyens de dénoncer tous les abus, arnaques et dérives dont ils seraient victimes, a annoncé le Président de la République.

C’est à l’issue des échanges édifiants, des encouragements pour le travail accompli et des instructions allant dans le sens d’une prise en main totale de la sécurité des personnes et de leurs biens que le Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, le Général de Corps d’ArméeMahamat Idriss Deby Itno a regagné son bureau en ce jour de fête de la naissance du prophète de l’islam pour d’autres activités inscrites dans son agenda.

Source: présidence de la république