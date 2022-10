Tchad : mise en place du financement basé sur les performances au ministère de la santé

Les travaux de la réunion de coordination trimestrielle des acteurs de mise en œuvre du financement basé sur la performance ont démarré ce matin à N’Djamena.

Le financement basé sur les performances apparait comme une approche de financement du système de santé permettant d’améliorer la qualité et la quantité des prestations de soins au bénéfice des populations en particulier les plus vulnérables. Des expériences pilotes du financement basé sur les performances ont été mise en œuvre au Tchad par le projet population et lutte contre le Sida, phase 2 entre 2011-2013 au niveau de huit districts sanitaires de quatre délégations sanitaires. L’évaluation de la fin du programme a montré des résultats encourageants notamment dans le renforcement des piliers du système de santé, la motivation des agents de santé, la réduction des cas de rupture en médicaments et l’amélioration de l’environnement.

Le coordonnateur de la cellule nationale technique Dr Reoungalaou Ndoudo a souligné que la réunion de coordination trimestrielle des acteurs de mise en œuvre du financement basé sur la performance est une activité de gouvernance, retenue dans le cahier de charge de la cellule technique nationale et du financement basé sur les performances.

Le secrétaire général du ministère de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Ismael Barh Bachar a souligné que le gouvernement tchadien a déployé d’énormes efforts en termes de constructions d’infrastructures sanitaires, d’équipements biomédicaux, de moyens logistiques de formation, de mobilisation du personnel qualifié, de financement des services de gratuité de soins d’urgence et de la mise en œuvre de nouveaux programmes de santé. Le pays a bénéficié de l’accompagnement de la Banque mondiale pour l’amélioration du système de santé.

Cette réunion consiste à faire le point sur le processus de mise en place du Financement basé sur les performances. Il s’agira de faire l’état des lieux de mise en œuvre dans chaque province après un trimestre de fonctionnement, en vue de cerner les goulots d’étranglement, de partager les expériences, d’aidé à corriger les imperfections et de faire des recommandations pour l’amélioration du Financement Basé sur les Performances au Tchad.

Il sera aussi question de faire l’état des lieux de démarrage de cette approche dans les huit provinces appuyées par le projet de renforcement de la performance du système de santé qui sont : l’Ennedi -Est, le wad Fira, le Batha, le Guerra, le Mayo -Kebbi Est , la Tandjilé , le Logone- Oriental et le Mandoul.

Source : ministère de la Santé publique