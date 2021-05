Tchad : message de Mahamat Idriss Deby Itno au contingent militaire du Niger

Le président du Conseil militaire s’est rendu au Niger le 10 mai 2021 pour galvaniser les troupes tchadiennes impliquées dans la lutte antiterroriste dans le G5 Sahel. Il s’est adressé à ses frères d’armes en ces termes

« Officiers généraux et officiers supérieurs ;

Hommes de rang ;

Chers frères d’armes.

En dépit de l’agenda bien chargé, j’ai tenu à effectuer cet important déplacement pour venir vous rencontrer et vous féliciter pour votre sens du devoir et du sacrifice.

Au nom du peuple tchadien qui est très fier de vous, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour le sacrifice que vous consentez loin de votre mère patrie. Ce sacrifice à une profonde signification car vous vous battez, au prix de votre vie, pour un idéal supérieur à savoir la liberté et la dignité de vos frères africains.

Vous êtes dans un environnement difficile et vous êtes quotidiennement face à un ennemi imprévisible qui nous mène une guerre asymétrique. Vous êtes tenus d’être tous les jours et toutes les heures aux aguets et de renforcer la vigilance. Mais Dieu merci, vous n’avez pas failli. Vous menez la mission avec un réel engagement et une abnégation sans failles. C’est d’ailleurs, à juste titre que notre armée est respectée et tout est à votre honneur.

Mes chers frères,

A l’instant, je parlais d’une noble bataille pour la liberté de l’Afrique et il s’agit de la conviction profonde du Maréchal du Tchad. Comme vous le savez, c’est sur le champ d’honneur qu’il a laissé sa vie pour la cause sacrée qu’il a toujours défendue. Il a fait le don de sa vie pour le Tchad et pour l’Afrique. Je sais combien le décès du Président IDRISS DEBY ITNO vous afflige et vous touche durement. Je présente à toute l’armée tchadienne, mes sincères condoléances.

Mais la manière forte d’honorer sa mémoire et de panser cette profonde plaie, c’est de se montrer digne de ce sacrifice. Et je mesure pleinement votre détermination à vaincre le péril terroriste. Je parle en homme averti car nous avons toujours été ensemble sur le théâtre des opérations. Je connais votre motivation que rien au monde ne peut entamer.

MORAL…HAUT. MORAL…HAUT

Je voudrais simplement vous demander de maintenir l’élan de vigilance sur le terrain car vous savez tous le mode opératoire de ces lâches criminels. Soyez toujours alertes et vifs quand il faut réagir. Nous devons montrer à tous ces illuminés et leurs commanditaires que le Sahel ne sera jamais la base du terrorisme et le sanctuaire du crime organisé et des trafics de tout genre.

Chacun de nous doit comprendre que la lutte sera rude et bien difficile. Aujourd’hui, l’espace sahélien est à la merci des djihadistes car ce sont des milliers de terroristes qui sont dans la nature. Ils ont été obligés de quitter le territoire libyen avec un important arsenal de guerre, suite aux engagements pris par les principaux acteurs de la crise libyenne.

Tout le Sahel est face à son destin et il n’y a pas autre chose à faire que de se défendre de manière ardue contre les forces du mal. Le Sahel est un verrou important pour éviter que le terrorisme ne gagne la zone des forêts, et au-delà, car nous ne savons où le danger peut s’arrêter.

D’ailleurs, la tournure actuelle des événements n’est pas étonnante. Dès la mort du Guide libyen Mouammar Kadhafi, le Président IDRISS DEBY ITNO a sonné l’alarme. Il a dit de manière claire et intelligible que la chute du régime de Kadhafi ouvre la voie à l’insécurité et à la déstabilisation du Sahel et de l’Afrique. Mais visiblement peu de personnes ont cru à cette prédiction. L’histoire n’a pas tardé à lui donner raison au regard de ce que nous vivons depuis plus d’une décennie. C’est bien la crise libyenne qui a été le facteur déclencheur de la déstabilisation généralisée du Sahel. Le Sud de la Libye est, depuis 2011, un lieu de refuge aux djihadistes de tous bords.

C’est aujourd’hui et maintenant que toute la communauté internationale doit se mobiliser dans un ultime élan pour faire face à la grave situation sécuritaire dans le Sahel marquée par l’expansion du terrorisme, le crime organisé et les multiples trafics illicites. Le Tchad qui vient de prendre la présidence tournante du G5 Sahel, mettra tout en œuvre pour tenir ses engagements face à cette lutte contre le terrorisme.

Devant cette menace qui transcende les frontières, et met à rude épreuve nos capacités individuelles de riposte, nous devons nous mettre ensemble et mutualiser nos efforts pour faire face à ce péril. C’est une question de survie.

Le combat à mener est urgent et impérieux car les groupes terroristes et les réseaux criminels des trafiquants, bien organisés et puissamment armés, menacent dangereusement notre existence dans cet espace du G5 Sahel et l’Afrique.

Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs

Mes chers frères d’armes.

Concernant nos opérations dans cette zone, je voudrais vous rassurer que les dispositions nécessaires sont prises, au plan logistique et opérationnel, pour la réussite de cette mission sacrée.

De manière régulière, des relèves seront effectuées car le sacrifice concerne toute l’armée tchadienne. La lutte pour la sécurité de nos compatriotes et l’intégrité de notre territoire, telle est notre devoir et notre raison d’être.

C’est tous ensemble que nous pourrons vaincre le mal et assurer la sécurité de nos compatriotes pour leur permettre de vivre librement et dignement.

Je vous remercie. »