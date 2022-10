Tchad : Me Théophile Bongoro demande une assistance financière pour les familles endeuillées

Le président du Parti pour le rassemblement et l’équité au Tchad (PRET) demande au gouvernement d’apporter une assistance financière aux familles des victimes du 20 octobre.

C’est en ces termes que l’homme politique s’est exprimé sur sa page Facebook. « Le calme s’étant entrain de s’installer progressivement dans la capitale après les manifestations sanglantes dans la capitale, il est temps que les Pouvoirs Publics donnent de l’assurance et de l’apaisement pour que les parents et amis des victimes pleurent leurs morts et les inhument dans la pure tradition de chacun et dans le calme. »

Me Théophile Bongoro indique qu’il s’incline devant la mémoire de ces morts inutiles résultantes des violences inouïes et exige de l’État de :

– mette fin à la surmilitarisation à outrance de nos cités pour ramener la sérénité;

-mettre à la disposition des familles endeuillées des deux( 02) camps une assistance financière forfaitaire unique afin d’assurer une sépulture descente et des obsèques dignes aux victimes en attendant la poursuite des enquêtes sérieuses devant situer les responsabilités et déboucher sur les indemnisations judiciaires;

– instruire les centres de santé agréés afin d’accueillir les blessés et les soigner aux frais de l’État;

Tout en présentant ses sincères condoléances aux parents des morts, le PRET appelle à la multiplication des campagnes de sensibilisation à travers les supports de masses afin de stopper les campagnes de haines adossées aux considérations religieuses, tribales et éthiques qui ont cours en ce moment.