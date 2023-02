Tchad- Mayo Kebbi Ouest: manifestation contre les enlèvements contre rançons

Des jeunes du département d’El-Ouaya ont manifesté ce lundi 27 février 2023 pour dénoncer le phénomène persistant des enlèvements contre rançons dans la province du Mayo Kebbi Ouest.

Suite aux phénomènes d’enlèvement contre rançons qui deviennent un mode de vie, les habitants de Lagon, département d’El-Ouaya montent au créneau. Les jeunes de cette localité sont sorties dans les rues ce jour pour manifester leurs frustrations. Les manifestants sont partis du carrefour du marché de Lagon sur l’axe principal jusqu’à la préfecture.

Le mobile direct de cette manifestation est l’enlèvement dans la nuit du 22 au 23 février dernier du sieur Gongné Wazou. Il s’agit d’un quarantenaire, natif du village Bissou. Ce père de dix enfants a été enlevé chez lui.

Devant les locaux de la préfecture, les manifestants ont exprimé leur ras-le-bol. Sur les papiers et cartons qu’ils brandissent, on peut lire entre autres : « Libérez-le ; Trop c’est trop ; Non aux enlèvements contre rançon. » La province du Mayo Kebbi Ouest subit cette insécurité depuis des lustres sous le regard impuissant des autorités.