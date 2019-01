Tchad : Masra Succès attendu devant le procureur du TGI

Le leader du mouvement « Les transformateurs », a été tenu de se présenter ce lundi 7 janvier à 9 heures au bureau du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de N’Djamena.

Le motif de la convocation n’a pas été énoncé, mais selon alwihda info, « le Procureur de la République près le TGI de N’Djamena a adressé une convocation à Masra Succès, leader du mouvement tchadien « Les transformateurs », le 3 janvier dernier. Il doit se présenter ce lundi 7 janvier à 9 heures dans son bureau ».

C’est le 29 avril dernier, que l’ancien économiste de la Banque africaine de développement (BAD) avait lancé son mouvement politique. Celui-ci déclarait alors que son parti a pour raison d’être de refonder la république du Tchad.

Il y a quelques jours, le leader politique a fait une sortie au cours de laquelle, « Je sais que l’année 2018 a été difficile pour l’essentiel de nos compatriotes. Nos villes et nos villages sont tristes. La misère sociale s’est installée durablement. Certains de nos compatriotes, dans le Nord de notre pays, à Miski, vivent sous les feux d’adversaires qui ont en commun de faire couler le sang des Tchadiens (…) Dans un pays plein de potentialités comme le nôtre, près de 5 millions de Tchadiens souffrent aujourd’hui de malnutrition et ne peuvent pas partager un repas digne de ce nom par jour ».

Dans une interview accordée à Jeune Afrique quelques jours après le lancement de « Les transformateurs », Masra Succès déclarait « Je souhaite avant tout construire un Tchad exigeant et solidaire, avec des citoyens, de l’intérieur et de l’extérieur, qui se sentiraient copropriétaires d’une unité nationale et d’un État protecteur envers les plus défavorisés. Chacun, selon ses capacités, doit avoir le sentiment de travailler pour un projet qui le concerne. Il faut mettre fin à l’idée que le Tchad est un butin de guerre confisqué par une caste. Pour cela, il faut une République exigeante mais aussi juste et solidaire ».