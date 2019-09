Tchad : Martin Inouat Doulguet condamné à 3 ans d’emprisonnement

Le verdict est tombé ce lundi 23 septembre 2019, le directeur de publication du journal Salam Info écope de trois ans d’emprisonnement.

Martin Inouat Doulguet, le directeur de publication des journaux Salam Info est passé devant les juges et a été condamné à trois ans de prison, une amende de deux millions et vingt millions de dommages et d’intérêts.

Un autre directeur de publication qui est aussi passé devant les juges ce lundi, c’est celui des journaux Moustik. Lui, écope juste une amende de deux millions et vingt millions de dommages et intérêts.

Les deux hommes avaient été accusés de diffamation sur une plainte de l’ancien ministre de la santé publique, Dr Toupta Boguena.