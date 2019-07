Tchad : Mariam Mahamat Nour décorée Officier de l’ordre national du mérite par la France

La cérémonie officielle de cette distinction a lieu le samedi 27 juillet 2019 à N’Djamena, capitale du Tchad.

La ministre Secrétaire Générale du Gouvernement, Mariam Mahamat, a été décorée Officier d’ordre du mérite.

« Madame la ministre, vous êtes ce qu’on appelle une matheuse : les problèmes, vous ça vous amuse et vous les résolvez ; les tableaux de chiffres, ça ne vous inquiète pas, vous les maîtrisez ; les formules, vous les comprenez et les appliquez à votre profit. De manière générale c’est l’analyse et la logique qui sous-tendent vos raisonnements et vos prises de position »

a déclaré l’ambassadeur de la France au Tchad, Philippe Lacoste, en remettant l’insigne à la récipiendaire.

Mariam Mahamat Nour est une diplômée de troisième cycle en Sciences économiques de l’Université nationale de Côte d’Ivoire (DEA en Développement et Commerce International) et de l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville au Congo (DES en Théories Economiques).

Elle possède une expérience de 30 ans, riche et diversifiée dans l’Administration publique au poste de ministre pendant environ 10 ans, notamment ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale ; ministre de l’Environnement et de l’Eau ; ministre Secrétaire Générale du Gouvernement et Secrétaire d’Etat aux Finances. Aux Nations Unies, elle était représentante de la FAO au Togo, au Mali et en Mauritanie de 1999 à 2013.

Mme Mariam Mahamat Nour a aussi été représentante adjointe de l’Institut Tropical Suisse au Tchad, présidente de l’Association des Femmes Tchadiennes pour le Développement (AFTD), présidente du Conseil National des Femmes Leaders du Tchad (CONAF-Tchad). Elle a, en outre, été Consultante nationale et internationale pour la BM, le PNUD, le BIT, l’UNICEF et la FAO.

Ayant un sens aigu des négociations, elle a assumé avec brio son rôle de 1ère Vice-présidente du présidium du Forum National Inclusif. Mme Mariam Mahamat Nour est membre du Comité de pilotage de la réforme de l’Union africaine, sous le leadership du président Paul Kagame du Rwanda, depuis octobre 2016. Elle est depuis le 30 mars 2018 ministre Secrétaire Générale du Gouvernement chargée des relations avec l’Assemblée nationale, poste qu’elle a déjà occupé il y a 20 ans.

Au titre des distinctions honorifiques, Mariam Mahamat Nour est aussi Commandeur de l’Ordre National du Mali et Officier du Mérite Mauritanien.