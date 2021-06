Tchad : marche pacifique des diplômés en instance d’intégration du 19 au 20 juin

Dans une déclaration faite le 17 juin 2021, le collectif des diplômés en instance d’intégration annonce une marche pacifique le samedi 19 et dimanche 20 juin 2021. Ladite marche est dénommée ‘’week-end noir’’

Les jeunes diplômés dont les dossiers d’intégration sont sur la table du ministère de la Fonction publique estiment que le président du Conseil militaire de transition est en train de botter en touche la promesse de l’ancien président, de résoudre le problème d’intégration. Pour cela, ils entendent organiser une marche pacifique le week-end prochain pour attirer l’attention des nouveaux hommes forts du pays.

La marche est prévue dans tout le pays, dès 6heures du matin. Il est demandé à chaque manifestant de se munir d’une photocopie de son diplôme. Ils entendent marcher jusqu’à ce que leur revendication soit : « reconnue et acceptée de façon totale par le Conseil militaire de transition ».

Pour cela, ils invitent de façon solennelle : « toute la jeunesse diplômée sans emploi et les organisations sœurs de se mobiliser massivement à ces marches pour dire non à la discrimination, à l’injustice, au népotisme et aux flous dans le recrutement à la Fonction publique »

La plateforme des diplômés sans emplois regrettent également que le recrutement pour l’armée de terre est lancé or plusieurs dossiers ont été déposés pour la Fonction publique sans suite.