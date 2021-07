Tchad : manifestation conte le pouvoir du CMT prévue le 29 juillet 2021

La coordination des actions citoyennes, Wakit Tama entend descendre dans les rues de N’Djamena le 29 juillet 2021, pour exprimer son mécontentement contre le Conseil militaire de transition

Après plus de trois mois d’exercice, le Conseil militaire de transition est toujours contesté. La plateforme de revendication Wakit Tama estime que la junte qui a pris le pouvoir après la mort de l’ancien président, Idriss Deby Itno est illégale et illégitime. « Le peuple tchadien rejette toute dévolution dynastique du pouvoir et sa confiscation par les armes en exigeant une véritable conférence nationale souveraine », écrivent les responsables du mouvement.

« Le CMT et son gouvernement ont opté pour le passage en force », s’indigne le coordinateur du mouvement, Max Loalngar. Wakit Tama accuse également le CMT de n’avoir pas trouvé une solution à : « la grogne des diplômés sans emploi, la situation des retraités et des justiciables désabusés…ils n’ont pas l’intention d’organiser une véritable réconciliation dans un esprit de justice et de vérité. Ils se révèlent incapable de juguler nos malheurs et la misère que vit le peuple. »

D’où la marche prévue le 29 juillet 2021, pour exiger une conférence nationale sincère ou le peuple désignera les personnes capables de diriger le pays pour le bien-être de tous.

Trois itinéraires ont été arrêtés, informe le coordinateur de Wakit Tama, Un groupe partira du terrain Festafrica à Moursal dans le 6ème arrondissement pour atteindre la place de la Nation dans le 2ème arrondissement. Un autre quittera le rond-point Adoum Tchéré vers la place de la Nation et la troisième équipe débutera la marche au rond-point Travaux de Farcha pour la destination commune : place de la Nation.