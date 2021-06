Tchad : Mahamat Idriss Deby s’adresse aux membres de son cabinet

Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby Itno a reçu en audience les directeurs de cabinet civil et des personnels de la présidence de la république le mardi 15 juin 2021

Messieurs les Secrétaires Généraux de la Présidence ;

Messieurs les Directeurs de Cabinet civil ;

Mesdames, Messieurs les Conseillers et Ambassadeurs itinérants ;

Mesdames, Messieurs

Je voudrais, à l’entame de mon propos, remercier le Secrétaire Général de la Présidence pour sa présentation et féliciter chacune et chacun de vous pour votre nomination ou votre reconduction à des postes hautement importants à la Présidence de la République.

Je sais que vous prenez individuellement et collectivement la vraie mesure de cette responsabilité qui vous place au centre de la haute administration de notre pays. Bien évidemment, il s’agit d’un contrat de confiance qui a une valeur de sacerdoce car la mission qui vous est confiée demande plus d’engagement, de sacrifice et de foi patriotique.

Si j’ai tenu à vous rencontrer, c’est justement pour rappeler à notre meilleure compréhension, le poids des charges qui nous incombent au regard du contexte socio-politique actuel.

Mesdames, Messieurs

Notre pays vit depuis quelques semaines un moment particulièrement délicat et complexe de son histoire. Mais les épreuves font partie de la vie des nations et il nous revient de renforcer sans cesse notre capacité de résilience et de développer notre imagination créatrice pour mieux relever les défis.

Dieu merci, je puis aujourd’hui me féliciter des premiers résultats obtenus depuis la mise en place du CMT.

Le Gouvernement de transition est à pied d’œuvre et poursuit sans relâche sa mission cardinale conformément à sa feuille de route. En cette période de transition, votre appui aux instances de la transition est plus que nécessaire pour nous permettre d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans la Charte de Transition et le Programme Politique du Gouvernement.

Votre riche capital d’expériences dans la vie administrative et politique doit servir utilement à cette fin car nous sommes tous tenus par les impératifs liés à l’efficacité, à l’efficience et au rendement.

Cette obligation de résultat qui est la règle d’or nous commande de travailler avec beaucoup de méthode, d’organisation et d’abnégation. Dans la perspective de l’efficacité recherchée, il est impérieux de former des pools pour certains conseillers spéciaux en vue de leur permettre de réfléchir sur des sujets précis et spécifiques.

J’insiste sur le respect de la hiérarchie dans le traitement des dossiers ainsi que des analyses qui soient objectives et justes. Chaque conseiller devra traiter les dossiers de son domaine de compétence conformément aux textes et aux orientations données.

J’instruis le secrétariat général de la Présidence et le cabinet civil, à tenir des réunions régulières pour affiner les différentes suggestions qui seront formulées par les conseillers et assurer le suivi des dossiers.

Mesdames, Messieurs

En parlant à l’instant des défis, nous savons tous le niveau des attentes du peuple qui aspire à plus de liberté, plus de justice sociale, plus de bien-être. La liste des aspirations profondes des Tchadiennes et Tchadiens est longue et nous n’avons pas le droit à l’échec comme je l’ai rappelé à l’ensemble des ministres lors de notre tout premier conseil des ministres.

A cette date, il y a beaucoup de signaux positifs qui nous incitent à l’optimisme. Et il faut surfer sur cette vague positive et avancer résolument sur la voie qui a été tracée.

Pour terminer, je vous souhaite beaucoup de courage et tout le meilleur dans l’exercice de vos missions qui ne sont pas faciles. Travaillez dans la solidarité, l’unité et la complémentarité en visant notre seul objectif qui est l’avenir de ce pays qui est notre plus cher patrimoine commun.

Je vous remercie de votre aimable attention.