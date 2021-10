Tchad : Mahamat Idriss Deby rencontre les étudiants tchadiens en Turquie

Au terme de sa visite officielle, le Président de la République le Général Mahamat Idriss Deby itno a reçu ses compatriotes étudiants, réunis au sein de l’Union des étudiants tchadiens en Turquie et à Chypre, conduits par leur président, M. Issa Youssouf Abdelkérim.

Ils sont 1855 étudiants tchadiens officiellement répertoriés par la représentation diplomatique tchadienne basée à Ankara. En raison de la pandémie de la COVID-19, une centaine a tenu à réserver un bel accueil au Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, le Général de Corps d’Armée Mahamat Idriss Deby Itno et la délégation qui l’accompagnait. Malgré son agenda chargé, le Chef de l’Etat a accepté de les rencontrer pour les remercier et les féliciter de vive-voix.

Plantant le décor de cette rencontre fraternelle, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en Turquie, M. Adoum Dangaye Noukour Guet a précisé que ses compatriotes étudiants venus chercher le savoir au pays de Recep Tayyip Erdogan sont exemplaires. Lui emboîtant les pas, le Président de l’Union des étudiants tchadiens en Turquie et à Chypre, M. Issa Youssouf Abdelkérim, a, au nom de ses camarades étudiants posé une seule doléance au Chef de l’Etat. Il s’agit des difficultés qu’ils rencontrent dans le renouvellement des passeports expirés.

D’entrée de jeu, le Chef de l’Etat a invité les étudiants de Turquie et Chypre à bannir le tribalisme et le confessionnalisme et cultiver en permanence l’esprit de solidarité et d’unité.

Ensuite, le Chef de l’Etat a encouragé ses compatriotes étudiants à pousser très loin leurs études avant de les rassurer quant à la paix et la quiétude qui règnent au pays.

Après ces échanges riches en conseils, le Chef de l’Etat, le Général de Corps d’Armée Mahamat Idriss Deby Itno a repris son avion pour regagner N’Djaména. Comme à son arrivée, Il a été raccompagné avec les mêmes honneurs dus à son rang.

Source: présidence de la République