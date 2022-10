Tchad : Mahamat Idriss Deby jure de remplir avec loyauté les hautes fonctions

De président du Conseil militaire de transition à président de transition, Mahamat Idriss Deby a fait le serment ce 10 octobre 2022, de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la nation.

C’est en ces termes que Mahamat Idriss Deby a prêté serment au Plais de la culture à N’Djamena. « Nous, président de transition, président de la République, chef de l’État, selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple tchadien et sur l’honneur, de préserver, respecter, faire respecter et défendre la charte de transition et les lois, remplir avec loyauté les hautes fonctions que la nation nous a confié, respecter et défendre la forme républicaine de l’État, préserver l’intégrité territoriale et l’intégrité de la nation, garantir la justice à tous, respecter et défendre les droits et libertés des individus. » Il est à compter de ce jour, président de transition, président de la république, chef de l’Etat pour les deux prochaines années.

C’était en présence du président de la république fédéral du Nigéria, Muhammadu Buhari et le président du Niger, Mohamed Bazoum.

Avec cet engagement, le désormais ancien président du Conseil militaire de transition, a la responsabilité de gérer le Tchad pendant 24 mois supplémentaires. Il a d’ailleurs fait plusieurs promesses à l’issue de son discours.