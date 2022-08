Tchad : Mahamat Idriss Deby félicite le nouveau président du Kenya

Les deux hommes ont eu un échange téléphonique dans la soirée du 16 août 2022. Le chef de la junte a adressé ses vives félicitations à William Ruto, nouveau président élu au Kenya.

« Je viens d’appeler le président élu de la République sœur du Kenya, SEM. William Ruto, pour lui exprimer mes vives félicitations à l’occasion de sa brillante élection. », a écrit Mahamat Idriss Deby sur ses différentes plateformes.

Le PCMT dit avoir saisie l’occasion pour saluer les relations de coopération et de fraternité qui lient le Tchad et le Kenya et appeler à les hisser à la proportion des potentiels de coopération dans plusieurs secteurs vitaux.

Le président de la Commission électorale indépendante Wafula Chebukati a annoncé lundi 15 août, en début de soirée que le vice-président sortant William Ruto (55 anq) avait cumulé plus de 7,17 millions de votes, soit 50,49% des voix, contre 6,94 millions, soit 48,85% pour Raila Odinga, remportant l’une des élections les plus serrées de l’histoire du Kenya.