Tchad : Mahamat Djibrine Nimir intronisé Chef de canton Assalé II de Tourba

Le premier chef de canton Assalé 2, Mahamat Djibrine Nimir, a été installé officiellement le samedi 23 mars 2019 par le sous-préfet de Tourba, Adam Abdraman Borgou. La cérémonie s’est déroulée en présence d’un parterre d’invités, issus des différentes couches socioprofessionnelles, ainsi que des ressortissants de la province du Hadjer Lamis.

Nommé par décret n° 047/PR/MATSPGL/2019 du 16 janvier 2019, Mahamat Djibrine Nimir, 74 ans, prend officiellement les rênes de son canton, créé par décret n°1666 du 16 octobre 2018.

Tourba, cette localité située dans le département de Dagana, province de Hadjer Lamis a vibré au pas des danses traditionnelles. Des orchestres modernes partis de N’Djaména ont presté aussi pour rendre la fête belle.

« Cette grande mobilisation autour de l’évènement, démontre à suffisance, la grandeur de toute la communauté Assalé. C’est le lieu pour exprimer notre profonde reconnaissance au président de la République, Idriss Déby Itno, d’avoir érigé notre canton et le confier à notre, frère, oncle et papa, l’honorable député Mahamat Djibrine Nimir. Toute la communauté Assalé, vous dit merci monsieur le président de la République et vous rassure de son soutien inconditionnel et indéfectible » déclare d’entrer de jeu, le président du comité d’organisation, Abakar Moussa Kallé.

Le sous-préfet de Tourba, Adam Abdraman Borgou en installant le nouveau chef de canton Assalé 2, l’exhorte d’honorer au respect des lois et règlements coutumiers et de collaborer avec les autorités administratives, militaires et traditionnelles.

Le nouveau chef de canton Assalé 2, Mahamat Djibrine Nimir se dit très reconnaissant envers le chef de l’Etat qui lui a confié la destinée de ce canton. Selon lui, cet acte plein d’espoir pour sa communauté ne sera pas trahi à l’ère de la 4ème République. « Je prends un engagement solennel de respecter et faire respecter la hiérarchie administrative » promet-il.

Après l’installation officielle, le chef de canton Assalé 2 est intronisé suivant les traditions de sa communauté. Il se fait enturbanné dans un premier temps, puis porte un habit traditionnel symbolisant la montée au trône.