Tchad : Mahamat Ahmat Lazina réagi après son éviction du parti MNCT

L’ancien ministre, Mahamat Ahmat Lazina a été suspendu de son poste de président du Mouvement National pour le Changement au Tchad (MNCT), le 22 janvier 2022.

A travers un point de presse, organisé à la Maison des médias, l’annonce de la suspension de l’ancien ministre Mahamat Ahmat Lazina a été faite. Ibrahim Abderaman Ahmat est désigné président intérim. Mahamat Ahmat Lazina réagit. Il estime que c’est un ‘’non-évènement’’.

« J’ai appris via les réseaux sociaux qu’un membre du bureau exécutif accompagné des individus qui n’ont aucune adhésion au Mouvement National pour le Changement au Tchad (MNCT) annonçant la suspension du président du parti que je suis. Pour moi cette « déclaration » venant d’un certain Ibrahim Abdramane Ahmat, qui s’illustre depuis quelques semaines par des comportements frisant l’indécence est un non évènement. »

Il ajoute qu’il : « n’appartient pas à un membre du bureau exécutif de destituer le président national du MNCT ».

« L’arsenal juridique qui encadre le parti est claire. L’élection d’un président ou sa suspension ne se décide que lors d’un congrès (ordinaire ou extraordinaire). A ce jour, aucune rencontre n’a eu lieu pour décider d’une telle décision. Les agissements de notre camarade ne répondent à aucune logique politique. », Poursuit Mahamat Lazina.

Pour l’ancien ministre, Ibrahim Abderaman Ahmat est un usurpateur. « C’est un petit apprenti politique que le MNCT a formé pour faire de lui ce qu’il est aujourd’hui pour devenir enfin un « cancer » au sein de notre formation politique. Il n’est pas à son premier coup. Une commission de discipline du MNCT s’est déjà réunie la semaine dernière pour décider de sa radiation du parti conformément aux textes en vigueur pour trahison et manquements graves. Sa déclaration est une fuite en avant qui finira par le rattraper.