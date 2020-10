Le ministre de la jeunesse et des sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian s’est offusqué ce 2 octobre contre les responsables en charge du sport qui font passer leurs intérêts avant celles de la Nation

Après avoir constaté beaucoup de cas d’irrégularités et de magouilles dans les institutions sportives en générale et dans le secteur du football en particulier, le ministre des jeunes est monté au créneau et met en garde toute personne qui essayerait de mettre en mal son autorité. Ci-dessous sa déclaration

Le Monde du Sport en général et le football en particulier est rempli de mafieux qui n’ont aucune notion de patriotisme et d’intérêt de la Nation Tchadienne. Ils sont souvent prétentieux et se disent ayant les <bras long> et prêt à réduire l’autorité du Ministre au néant. Il est plus qu’urgent que les non-dits de ce secteur soient profondément assainis.

Des personnes mettant en avant leurs intérêts personnels et égoïstes avant l’éclosion du Sport tchadien…

Allez dire que c’est de l’ingérence, allez corrompre les médias que le Jeune Ministre veut jouer dans un terrain glissant… Pour ma part le Tchad sera ma priorité et je ne ménagerai aucun effort pour peser de tout mon poids pour que ce cercle vicieux ne soit plus un frein au développement du Sport..

Soyez rassuré que je plongerai dans ce monde inconnu sans réserve et avec un mental de fer…

On ne continuera pas à caresser la vérité au sens de poils tout le temps