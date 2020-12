Tchad : lutte contre le sida, la 1ère dame invite au test volontaire

La première dame du Tchad, Hinda Deby Itno, par ailleurs présidente pays de l’OPAD a présidé le 05 décembre 2020, la cérémonie de commémoration de la journée mondiale de lutte contre le Sida

Placé sous le thème : «Solidarité mondiale et responsabilité partagée », la journée mondiale de lutte contre le Sida a été célébrée samedi dernier sous l’égide de la première dame. Elle a réitéré son soutien aux personnes vivant avec cette maladie, et appelle les tchadiens à en faire de même. La cérémonie a également été le lieu d’échanges de réflexion et de sensibilisation. Un bilan des efforts consentis dans le cadre de la lutte contre le VIH/Sida au Tchad a été fait.

Pour ce qu’il reste à faire, Hinda Deby Itno exhorte dore et déjà au dépistage volontaire et de masse afin de connaitre son statut sérologique afin de procéder à la prise en charge. En sa qualité d’Ambassadrice spéciale de l’ONUSIDA, elle invite également à une intensification de la lutte contre cette maladie. Elle s’engage de nouveau dans la contribution pour vulgariser des pratiques et conduites pour réduire de manière considérable les nouvelles infections.

Pour mener à bien la lutte contre le Sida, il est nécessaire d’éviter de discriminer et stigmatiser les personnes vivant avec le VIH, a noté la première dame. Ouvrir l’accès au service des soins et en matière de protection de l’Homme, déclare la présidente pays de l’OPAD. Elle se réjoui que la tendance du VIH est à la régression malgré la pandémie de la Covid-19 qui a bouleversé l’ordre mondial.

« Des enfants continuent à naitre avec le VIH en dépit de l’arsenal de prévention dont on dispose », a regretté la première dame, Hinda Deby Itno.