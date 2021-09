Tchad : lutte contre le paludisme, une campagne de démoustication lancé à N’Djamena

Le ministère de la santé publique et de la solidarité nationale à travers le Programme national de lutte contre le paludisme va en guerre contre les anophèles vecteurs de transmission du paludisme.

Une campagne de démoustication des ménages pour tuer les moustiques a été lancée à N’Djamena et concernent tous les arrondissements de la cité capitale. 1450 agents pulvériseurs, 24 superviseurs ont été mobilisés à cet effet. Le secrétaire général du ministère de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Ismaël Barh Bachar a relevé que la situation palustre se pose avec plus d’acuité dans la délégation sanitaire Provinciale de la santé et de la solidarité nationale de Ndjamena et dans certaines provinces du pays, et demeure la première cause de consultations et d’hospitalisations avec un pic pendant la saison de pluie.

C’est dans cette optique qu’il a été jugé nécessaire que la délégation provinciale sanitaire de Ndjamena soit dotée d’un plan de contingence du paludisme pendant la haute endémicité dont L’objectif est d’assurer à la population l’accès aux services de base de qualité pour accélérer la réduction de la mortalité et de la morbidité liées au paludisme, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs du développement.

Il est important de préciser que le paludisme constitue la première cause de morbidité et de mortalité informe le ministère de la santé publique et de la solidarité nationale. Selon ENIPT 2017, 80% de la population est à haut risque du paludisme avec une prévalence de 40,9% dans la population générale.