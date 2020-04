Tchad : lutte contre la tuberculose et le VH/Sida en milieux carcéraux

Un atelier de plaidoyer de lutte contre ces deux maladies dans les maisons d’arrêts a réuni les responsables du ministère de la santé publique et ceux de la justice le 30 mars 2020 à N’Ndjamena.

Les travaux entraient dans le cadre de la mise en œuvre des activités conjointe de lutte contre la tuberculose et le VIH-Sida dans les maisons d’arrêts. Ce fut un cadre de travail collaboratif entre le ministère de la santé et le ministère de la justice, garde des sceaux, chargé des droits humains et les acteurs de lutte contre ces maladies pour assurer le droit de santé des populations carcérales

La santé des populations carcérale étant un enjeu de santé publique, les participants ont réfléchi sur les voies et moyens pouvant améliorer et renforcer les dispositions de lutte contre ces deux maladies dans les centres pénitenciers pour réduire les inégalités sociales en matière de santé publique.

Le coordonnateur national de lutte contre la tuberculose Dr Oumar Abdel Hadji a relevé que la tuberculose a un taux élevé de contamination en milieu carcéral. C’est pourquoi les ministères en charge de la santé et celui de la justice garde des sceaux chargé des droits humains, à travers le programme national de lutte contre la tuberculose ont été adopté cette stratégie pour lutter contre cette maladie en milieu carcéral afin de protéger et défendre les droits des détenus

Le Ministre de la Santé Publique Mahamoud Yousssouf Khayal s’est réjoui de la stratégie interministérielle qui constitue un moyen efficace de prévention. Il a indiqué qu’il est pour les raisons de santé et de sécurité, il est indispensable d’établir un cadre de travail collaboratif, entre les responsables en charge de la gestion des établissements pénitenciers et les différents acteurs intervenants dans les activités de lutte contre la tuberculose et le VIH/SIDA en milieu carcéral

Il est à retenir que la présence de ces maladies dans les centres pénitenciers est un gros problème de santé publique.