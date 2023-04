Tchad : l’UST en guerre contre l’augmentation des prix du carburant

L’Union des Syndicats du Tchad (UST) a produit un communiqué ce 19 avril 2023, pour demander l’annulation de l’augmentation injustifiée du prix du gasoil.

Dans son communiqué, l’UST constate avec l’augmentation « injustifiée » du prix du gasoil. Le syndicat demande au gouvernement d’annuler la mesure “instamment’’. Il regrette que le gouvernement ne soit pas préoccupé par, la situation sociale qui prévaut dans le pays. Et le fait que, le cout de la vie en constante augmentation ne permet plus aux travailleurs et travailleuses d’accéder aux produits de première nécessité.

Pour l’UST, ce n’est pas en ce moment que le gouvernement doit décider d’augmenter sans justification le prix du gasoil qui est à la base un produit de grande consommation. « Elle aura inévitablement de répercussions graves sur notre consommation au quotidien », met en garde l’UST.

Ainsi, la plateforme demande d’annuler “purement et simplement” cette augmentation “injustifiée”. Et se réserve le droit de réagir pour défendre le pouvoir d’achat de ses militants et militantes.

Pour rappel, le 17 avril 2023, le ministre de l’Energie et des Hydrocarbures, Djerassem Le Bemadjiel a annoncé la révision des prix des produits pétroliers. D’après cette régulation, le prix de l’essence est fixé à 518 Fcfa et le gasoil entre 548 et 700 Fcfa dans toutes les stations-services du pays. Une mesure, qui selon le ministre, vise à garantir des prix justes et équitables pour les consommateurs.