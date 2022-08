Tchad : l’UST demande d’aligner les travailleurs du privé au même pourcentage qu’au public

L’Union des syndicats du Tchad annonce qu’elle tiendra son assemblée générale demain samedi, 20 août 2022. Plusieurs points de la vie sociale sont au programme.

Après le mot d’ordre de trois jours de l’UST, l’union annonce une assemblée générale demain samedi 20 août 2022, jour d’ouverture du dialogue national inclusif et souverain. L’Union des syndicats du Tchad émet d’ores et déjà quelques exigences.

Elle demande la restitution des milliards détournés par des personnes proches du pouvoir. Pour l’UST, cet argent doit être reversé au dans les caisses du Trésor public. Elle exige également que les fonds retenus des travailleurs pendant la période des 16 mesures soient remboursés.

L’UST va plus loin en demandant, la suppression pure et simple 30% d’impôts des travailleurs du secteur privé. Et dans la même logique d’aligner au même pourcentage que ces du secteur public.



Elle souhaite une augmentation de salaire de 50% à tous les agents des secteurs public et privé pour faire face à la situation sociale.

Pour mémoire, l’Union a demandé d’observer une grève de trois jours à partir du 17 août dernier dans tout le pays avec service minimum dans les hôpitaux.