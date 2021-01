Tchad : l’USPR a organisé son sit-in devant le ministère de la Santé

Le sit-in de l’Union Sacré pour la République (USPR) a été observé ce mercredi 13 janvier 2021 devant le ministère de la Santé Publique. Le leader dudit parti, François Djékombé et son secrétaire étaient présents

Malgré l’arrêté du ministère de l’Administration territoriale portant interdiction du sit-in pour : « violation du décret n°2 du 7 janvier 2021 portant prorogation du confinement de la ville de N’Djamena et renforcement des mesures sanitaires », le leader du parti Union sacré pour la république (USPR) et ses militants ont organisé la manifestation devant les locaux du ministère de la Santé publique et de la solidarité nationale ce mercredi. Le sit-in a été relayé sur la page Facebook de François Djékombé, président de l’USPR

Pendant la retransmission du sit-in sur le réseau bleu le président de l’USPR a laissé entendre qu’: « Il n’y a pas une manifestation aussi pacifique qu’un sit-in », « On s’assoit là, on se donne le temps qu’on se donne et après on se retire pour exprimer notre désapprobation de cette mesure », a-t-il ajouté. Il a continué en disant que, C’est une manifestation pacifique il ne s’agit pas de saccager le ministère de la Sant. Il n’y a pas péril en la demeure. Ça été une manifestation pacifique, sans « armes » pour manifester un mécontentement vis-à-vis du décret portant prorogation du confinement de la ville de N’Djamena.

Une évaluation de la manifestation sera faite en direct de 22h à 23h30, annonce le président de l’Union sacré pour la république.