Tchad : l’université Roi Fayçal tient son 8e Conseil d’Administration

Il s’est ouvert ce vendredi 20 janvier 2023 à N’Djamena, les travaux du 8e Conseil d’Administration de l’Université Roi Fayçal.

Ce Conseil d’Administration a été présidé par le ministre d’État, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Tom Erdimi. Le plan d’actions prévoit le démarrage effectif de la faculté des sciences de la santé (médecine) pour l’année académique 2022/2023, la réactivation de la revue de l’université et la dotation de l’université en connexion l’internet.

A court, moyen et long termes, les Responsables de l’Université Roi Fayçal envisagent la construction d’au moins un Amphithéâtre et la construction d’un studio radio et télévision au sein de l’institution pour les travaux pratiques des étudiants en communication.

Un budget prévisionnel de plus de 21% que le précédent a été adopté. Le président de cette université affirme que ce budget est d’austérité à cause de l’ouverture de la faculté de médecine.