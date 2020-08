Tchad : l’université Emi Koussi se dote d’une bibliothèque numérique

La bibliothèque numérique de l’université Emi Koussi a officiellement été présentée le 17 août 2020. Elle s’inscrit dans la promotion de la recherche de qualité et la démocratisation de la culture précise les responsables de l’établissement

Le vice-président du conseil d’administration d’Emi Koussi a fait savoir que cette bibliothèque contient plus de 1 500 000 ouvrages, consultables sur divers supports. Notamment les audios books, la presse, on peut lire et écouter ces documents en ligne. Elle permettra de faciliter la tâche aux étudiants et aux enseignants dans le cadre de la recherche, indique le vice-président. On y retrouve des « documents numériques de recherches universitaires, scolaires, sociales, politiques, économiques, juridiques et journalistiques », ajoute-t-il. Ces documents sont consultables à distance

Le président du Conseil d’administration de l’université Emi Koussi a souligné que cette bibliothèque numérique permettra à un large public d’avoir accès aux documents dont l’accès est difficile en raison de la pandémie de la Covid-19. Elle vient également protéger le patrimoine culturel mondial pour éviter la dégradation des documents physiques les plus fragiles. « Elle occupe judicieusement les jeunes pour leur culture et leur formation, au lieu de les laisser s’embrigader dans les réseaux sociaux qui les conduisent souvent à la déviance », ajoute le PCA

Il invite les auteurs et artistes tchadiens à se rapprocher de l’établissement pour publier les ouvrages contre payement de droit d’auteur.