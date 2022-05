Tchad : vers des partenariats interuniversitaires externes à l’université de Moundou

A l’issue du 16e conseil d’administration tenu à l’Université de Moundou, ce 23 mai 2022, plusieurs résolutions ont été adoptées dans l’optique de moderniser l’institution universitaire.

L’Université de Moundou a tenu ce lundi matin au CNRD son 16e conseil d’administration. Ledit conseil est dirigé par le ministre de L’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Dr Ali Waidou par ailleurs Président du Conseil d’Administration de cette université.

Ce conseil a regroupé les membres statutaires parmi lesquels le gouverneur de la Province du Logone Occidental Bachar, Ali Souleymane. L’Université de Moundou (UDM) qui compte plus de six mille étudiants est souvent secouée par des grèves répétitives tous azimuts, relève le conseil. Au cours des échanges, les administrateurs ont attiré l’attention des acteurs de cette université pour que règne la paix sociale conformément à l’esprit du pacte social triennal signé entre le Gouvernement et les organisations syndicales.

Pour l’exercice 2022, les responsables de l’UDM ont prévu plusieurs activités d’ordre académique et administratif. Il s’agit entre autres la numérisation des cartes d’étudiants, l’extension du réseau internet dans toutes les facultés, la réalisation des partenariats interuniversitaires externes, le développement de partenariat avec les entreprises locales, l’équipement des salles des travaux publics et bien d’autres. Un budget d’austérité a été examiné et adopté.