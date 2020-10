Une aide humanitaire de 65,6 millions de Francs est allouée aux sinistrés des inondations au Tchad. C’est un don supplémentaire de l’union européenne dans le cadre de sa mission d’assistance

La saison pluvieuse qui s’achève a causé beaucoup de dégâts matériels et humains au Tchad. Plusieurs familles ont été déguerpies par les eaux de pluies et ont trouvé refuges dans les camps de fortune. C’est en réponse à cela que l’Union européenne a décidé d’allouer une enveloppe supplémentaire de plus de 60 millions de francs pour prendre en charge ces personnes vulnérables.

Cet apport permettra aux bénéficiaires de trouver des habitations en location d’au moins trois mois, rééquiper les ménages en besoin nécessaire, assiettes, matelas et gaz butane entre autres. Plus de 535 familles sont concernées par cette aide. C’est une énième assistance humanitaire aux familles défavorisées du Tchad.

L’Union européenne a directement reversé l’argent aux organisations humanitaires pour porter assistance aux victimes des inondations. La Croix rouge tchadienne se chargera de fournir une des abris et s’occupera des installations sanitaires.