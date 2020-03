Tchad : l’UNFPA offre deux ambulances au ministère de la santé publique

La cérémonie de remise de ce don du Fonds des nations unies pour la population (UNFPA) a eu lieu ce lundi 09 décembre 2019.

Des équipements médicaux, de produits de santé de reproduction et de deux ambulances, c’est qui constituaient le don de l’UNFPA. Un ensemble qui est évalué à plus d’un milliard 300 franc CFA.

« Pour que ce système marche, il fait des hommes et des femmes engagés dans la co-construction des résultats qui sont attendus. Ceci passe par une gestion responsable et profitable aux populations, bénéficiaires uniques et finaux des présents dons d’équipements, de matériels et de produits de santé de la reproduction », a indiqué Dr. Edwige Adekambi Domingo, représentante de l’UNFPA au Tchad.

Pour le ministre de la santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal ce geste est à saluer. « La remise de ce don témoigne de la volonté manifeste de cette organisation des Nations Unies d’accompagner le ministère de la Santé publique dans l’objectif noble de sauver, quel qu’en soit le prix, la vie des femmes et de leurs enfants au Tchad. », a-t-il dit