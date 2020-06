Tchad : l’Unesco renforce les capacités des enseignants tchadiens

Dans le souci de renforcer la résilience du système éducatif en cette période de pandémie de covid-19. Une série de trois formations est organisée à l’attention des enseignants tchadiens

L’initiative est une œuvre de l’Unesco à travers le programme de développement des capacités pour l’éducation, ce en collaboration avec le ministère tchadien de l’éducation. Les bénéficiaires sont les élèves instituteurs, des écoles normales, les encadreurs pédagogiques et les apprenants des centres d’alphabétisation, de formation professionnelle et d’éducation de base non formelle. La formation est axée sur les techniques d’identification, de planification et de conception de la situation d’apprentissage. Elle vise à amortir les effets de la pandémie sur les activités pédagogiques.

Ces formations ont fait savoir les responsables de l’Unesco, mettront l’accent sur la production des ressources pédagogiques pour l’enseignement formel, la formation continue des enseignants. Elle permettra également d’emboiter le pas sur d’autres pandémie ou catastrophes. Car les deux entités, l’Unesco et le ministère recherchent des voies et moyens pour renforcer le système éducatif.

De plus l’élaboration de situations d’apprentissage en sept langues nationales pour l’alphabétisation des adultes et des adolescents est envisagée.